Щоб кожна дитина мала родину та люблячих батьків: Львів долучився до Всеукраїнської акції до Дня усиновлення Суспільство | 28-09-2018, 18:12 0 71 Сьогодні на площі Ринок, перед входом у Львівську міську раду, кілька десятків дітей, тримаючи в руках різнокольорові кульки, сформували велике серце, після чого усі разом випустили ці кульки в небо, та станцювали танець. Відтак, усім перехожим працівники «Служби у справах дітей» міста роздавали інформаційні матеріали та брошури про усиновлення і сімейні форми виховання. Так Львів долучився до Всеукраїнської акції — флешмобу «Усиновлення — це любов на все життя».

«Метою цього флешмобу є привернути увагу, що такий день в Україні є, і це дійсно велике свято, про яке мають знати всі. Тому що ті люди, які усиновлюють дітей — дійсно роблять дуже велику справу, бо дають дитині, яка є без батьків, можливість отримати те родинне тепло і ті навички, які їй необхідні будуть в майбутньому для її дорослого життя», — зазначив Ростислав Тимків, начальник управління «Служби у справах дітей» Львівської міської ради.



До цієї акції залучили дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з дитячих будинків сімейного типу, дітей, які є під опікою. А також — дітей з Центру соціальної підтримки дітей при ліцеї «Просвіта». Захід провели спільно з Центром Опіки Сиріт, та аніматорами з церкви Зіслання Святого Духа.



«В нас на сьогодні є 508 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 465 дітей — а це 92%, є влаштовані в сімейні форми виховання. Зокрема в цьому році було усиновлено 18 дітей. Проте є 35 дітей, які перебувають в державних закладах, і власне наша робота побудована на тому, щоб якомога менше дітей було в цих закладах. І також щоби дітей не просто брали під опіку чи в прийомні сім’ї, а усиновлювали, тому що усиновлення — це на все життя. Маємо добру тенденцію до збільшення відсотка влаштування дітей в сімейні форми виховання, бо діти мають проживали в умовах, максимально наближених до сім’ї», — наголосив Ростислав Тимків, начальник управління «Служби у справах дітей» Львівської міської ради.



Додамо, що у на сьогодні Львові функціонує 5 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 39 дітей, та функціонує 10 прийомних сімей, в яких виховується 14 дітей.