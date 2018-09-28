«ДОЗОР» Держприкордонслужби взяв участь у міжнародних змаганнях «KORD CHALLENGE-2018» Суспільство | 28-09-2018, 18:15 0 78



З 26 по 28 вересня на навчально-тренувальній базі «Центр-А» відбулись ІІ міжнародні змагання «KORD CHALLENGE-2018» серед підрозділів спеціального призначення. Турнір проводиться за ініціативи Національної поліції України.

У змаганнях загалом брали участь 18 команд. Це спецпризначенці майже з усіх силових структур України, команди Федерального бюро розслідувань США та підрозділу спеціальної поліцейської бригади Республіки Молдова. Держприкордонслужбу представляла команда 10-го окремого загону оперативного реагування «ДОЗОР». Команди змагались за першість у стрільбі з різних видів зброї, засідці, тактичній медицині та виконанні спеціальних операцій в shoot-house.

Головною метою турніру було підвищення ефективності взаємодії між українськими спецпризначеннями, а також обмін досвідом із спецпризначеннями зарубіжних країн, задля протидії організованій злочинності та боротьбі з терористичними загрозами.

«Міжнародний тероризм – явище, що не має географічних кордонів. Сьогодні увесь цивілізований світ бореться з цим жорстоким ворогом і Державна прикордонна служба України не виключення,» - зазначив перший заступник Голови Держприкордонслужби України генерал-лейтенант Василь Серватюк.



ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=AOOEJMdL4q0&feature=youtu.be

