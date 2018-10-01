Референдум в Македонії: Більшість учасників проголосувала за перейменування країни Суспільство | 01-10-2018, 08:25 0 78 За даними ЦВК Македонії, після обробки 80 відсотків бюлетенів, 91,2% учасників підтримали ідею перейменування країни, 5,86% висловилися проти.



Про це пише DW.com.



Парламентарії підтвердять чітко виражену згоду на перейменування, заявив прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв.



Він назвав "успішним" референдум про вступ Македонії до ЄС і НАТО і перейменування країни в Республіку Північна Македонія, що пройшов раніше в цей день.



На дільниці для голосування прийшли близько 35 відсотків з 1,8 мільйона громадян країни, які мають право голосу. За даними ЦВК країни, після обробки 80 відсотків бюлетенів, 91,2% учасників підтримали ідею перейменування, 5,86% висловилися проти.



Однак для визнання референдуму таким, що відбувся в ньому повинні були взяти участь понад 50 відсотків виборців.



Незалежно від результатів голосування, його підсумки носять лише рекомендаційний характер. Для прийняття рішення про перейменування країни необхідні голоси двох третин депутатів парламенту.



Єврокомісар з питань розширення та політики добросусідства Йоханнес Хан назвав результати референдуму "суттєвою підтримкою Преспанскої угоди" з Грецією.



У своєму мікроблозі в Twitter Хан закликав "всіх політичних лідерів поважати рішення" тих, хто проголосував і "просувати його з максимально можливою відповідальністю" "в інтересах країни".



Про це говорять 439 осіб

У свою чергу, МЗС Греції охарактеризувало результати голосування як "суперечливі". При цьому Греція поважає рішення тих, хто проголосував, йдеться в заяві відомства, яке закликало сторони до "розсудливості", щоб "зберегти динаміку угоди".