Індонезія: від природних катаклізмів загинуло не менше 1200 осіб Суспільство | 01-10-2018, 08:29 0 90 В результаті землетрусів і цунамі в Індонезії підтверджено загибель не менше 1200 осіб. Ще дві тисячі жертв можуть перебувати під завалами.



Про це заявив президент Індонезії Джоко Відодо, пише DW.com.



Президент повідомив про щонайменше 1200 загиблих в результаті землетрусів і цунамі. За даними видання The Jakarta Post, під завалами можуть знаходитися ще до двох тисяч жертв.



За інформацією Національного управління з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії (BNPB), понад 16 тисяч осіб були змушені залишити свої домівки.



Гуманітарної допомоги потребують близько 2,4 млн осіб, зазначає відомство, представник якого в числі "вкрай необхідного" назвав "паливо, питну воду, медперсонал, намети, електрику, продовольство".



Влада країни запросила міжнародну допомогу.



Землетрус магнітудою 7,5 відбувся 28 вересня. Його епіцентр знаходився на 10-кілометровій глибині, у 80 кілометрах на північ від міста Палу на четвертому за величиною індонезійському острові Сулавесі.



Координація рятувальних операцій владою була ускладнена, оскільки землетрус викликав перебої в електропостачанні. Зв'язок між Палу і найближчим до епіцентру землетрусу містом дунган було обірвано.



Євросоюз виділив Індонезії 1,5 млн євро для ліквідації наслідків природної катастрофи.