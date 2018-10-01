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Індонезія: від природних катаклізмів загинуло не менше 1200 осіб
|Суспільство | 01-10-2018, 08:29
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|В результаті землетрусів і цунамі в Індонезії підтверджено загибель не менше 1200 осіб. Ще дві тисячі жертв можуть перебувати під завалами.
Про це заявив президент Індонезії Джоко Відодо, пише DW.com.
Президент повідомив про щонайменше 1200 загиблих в результаті землетрусів і цунамі. За даними видання The Jakarta Post, під завалами можуть знаходитися ще до двох тисяч жертв.
За інформацією Національного управління з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії (BNPB), понад 16 тисяч осіб були змушені залишити свої домівки.
Гуманітарної допомоги потребують близько 2,4 млн осіб, зазначає відомство, представник якого в числі "вкрай необхідного" назвав "паливо, питну воду, медперсонал, намети, електрику, продовольство".
Влада країни запросила міжнародну допомогу.
Землетрус магнітудою 7,5 відбувся 28 вересня. Його епіцентр знаходився на 10-кілометровій глибині, у 80 кілометрах на північ від міста Палу на четвертому за величиною індонезійському острові Сулавесі.
Координація рятувальних операцій владою була ускладнена, оскільки землетрус викликав перебої в електропостачанні. Зв'язок між Палу і найближчим до епіцентру землетрусу містом дунган було обірвано.
Євросоюз виділив Індонезії 1,5 млн євро для ліквідації наслідків природної катастрофи.
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