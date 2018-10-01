ООС: 28 обстрілів, один боєць ЗСУ дістав поранення Суспільство | 01-10-2018, 08:30 0 104 Упродовж минулої доби російські окупанти 28 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому ворог 6 разів застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



Противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Новотошківське, Катеринівка, Новозванівка, Троїцьке, Луганське, Опитне, Піски, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.



По позиціях українських військ у районі Луганського на Світлодарській дузі окупанти тричі завдавали вогневі удари з мінометів калібру 120 мм. Також протягом дня з мінометів цього калібру обстрілювалися опорні пункти Об'єднаних сил поблизу Гнутового та Водяного на Приазов'ї.



По оборонцях Гнутового крім того вівся вогонь з мінометів 82-го калібру та протитанкових ракетних комплексів. Вогневого впливу із застосуванням протитанкових керованих ракет зазнали і захисники Водяного. По позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Троїцьке та Водяне вівся вогонь з озброєння бойових машин піхоти.



В ході бойових дій 1 військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.



За даними розвідки, протягом доби чотирьох окупантів знищено та 8 поранено.



Від початку доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі населених пунктів Новотроїцьке та Водяне. Втрат серед українських захисників немає.