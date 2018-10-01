Водіям нагадали, що вже час вмикати фари за містом Суспільство | 01-10-2018, 10:24 0 92 Патрульна поліція України нагадує водіям, що з 1 жовтня поза населеними пунктами необхідно їздити з увімкненим ближнім світлом.



"До уваги водіїв! З 1 жовтня під час руху поза населеними пунктами необхідно вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар", – йдеться у повідомленні відомства. .



"Ця вимога ПДР діє в період з 1 жовтня до 1 травня та є обов'язковою для виконання у будь-який час доби", – нагадує Патрульна поліція.