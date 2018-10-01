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Власник «євробляхи» пропонував працівнику митниці неправомірну вигоду

Суспільство | 01-10-2018, 14:41Коментарів: 0 0 Переглядів: 71 71    

Інспектор пункту пропуску «Дзвінкове» Закарпатської митниці ДФС відмовився від неправомірної вигоди в розмірі 200 грн. Про цю пропозицію працівник митниці поінформував відділ з питань запобігання та виявлення корупції Закарпатської митниці ДФС та працівників відділу оперативного забезпечення ТО ДФС західних регіонів України ГУ ВБ.
В результаті встановлено, що під час проведення митних формальностей стосовно транспортного засобу, який заїхав в зону митного контролю митного посту в напрямку «виїзд з України», в поданих водієм до оформлення документах інспектор митниці виявив готівкові кошти в розмірі 200 грн.
На місце події одразу було викликано оперативно-слідчу групу Національної поліції для подальшої фіксації факту та встановлення ознак кримінального правопорушення. Відтак працівниками Берегівського ВП ГУ НП в Закарпатській області проведено першочергові слідчі дії.
Звертаємо увагу, що пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі карається штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
ДФС у Закарпатській області
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