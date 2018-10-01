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За неподання звітності про працевлаштованих за кордоном штраф 7,5 тис грн, а за порушення ліцензійних умов - анулювання ліцензії
|Суспільство | 01-10-2018, 14:44
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Головне управління Держпраці у Львівській області наголошує суб’єктам господарювання, які надають послуги із працевлаштування громадян за кордоном, що за неподання документів обов’язкової звітності за два звітні періоди підряд суб’єкту господарювання загрожує штраф у двократному розмірі мінімальної заробітної плати. А це на сьогодні становить 7446 грн.
Також звертаємо увагу, що відповідно до вимог п.5 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, ліцензіат повинен провадити свою діяльність у нежитловому приміщенні, відомості про яке подаються разом із заявою про отримання ліцензії. Про усі зміни даних суб’єкти господарювання зобов’язані повідомляти протягом одного місяця з дня їх настання. Порушення суб’єктом господарювання ліцензійних умов, зокрема вищезазначених, є підставою для анулювання ліцензії.
До слова, з початку року ГУ Держпраці у Львівській області за неподання звітності 1-ПА оштрафовано 4 суб’єкти господарювання, які надають послуги із працевлаштування громадян за кордоном на загальну суму 29,7 тис.грн.
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