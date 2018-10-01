Львівська магістраль у черговий раз закликає громадян суворо дотримуватися правил безпеки на залізничному транспорті Суспільство | 01-10-2018, 16:38 0 56



З метою запобігання випадкам травмувань громадян на об’єктах інфраструктури та з метою підвищення рівня профілактично-роз’яснювальної роботи щодо правил безпечної поведінки на залізничному транспорті 1 жовтня цього року у регіональній філії «Львівська залізниця» розпочався місячник із профілактики невиробничого травматизму.



Із початку 2018 року на території регіональної філії «Львівська залізниця» зафіксовано 77 випадків травмування сторонніх громадян, із них 46 – смертельних. За аналогічний період 2017 року сталося 65 випадків невиробничого травматизму, з яких 37 – зі смертельним наслідком. Аналіз ситуації свідчить про те, що основною причиною високого рівня невиробничого травматизму є грубе порушення потерпілими правил безпеки громадян на залізничному транспорті України.

За висновками фахівців, найчастіше до біди призводять спроби порушників перейти через залізничні колії у невстановлених місцях, ходіння по коліях, здійснити посадку чи вийти з вагона під час руху поїзда, а також перебування на території об’єктів залізничного транспорту в стані алкогольного сп’яніння. Тож під час місячника залізничники проведуть інформаційно-роз’яснювальну кампанію щодо запобігання невиробничому травматизму на транспорті серед населення семи областей Західної України, які територіально об’єднує Львівська залізниця. Із лекціями та практичними заняттями на тему безпеки громадян на транспорті залізничники першочергово планують завітати у заклади та установи, що розташовані поблизу об’єктів інфраструктури.

Поряд із тим, працівники магістралі регулярно нагадують пасажирам про правила безпеки на об’єктах інфраструктури через гучномовний зв’язок у поїздах, на вокзалах та станціях, дбають про своєчасне і чітке надання громадянам інформації про прибуття, прямування, відправлення поїздів та маневрову роботу на станційних коліях, а також проводять комісійні перевірки стану утримання та освітлення пасажирських платформ, переїздів, пішохідних і службових переходів та наявності відповідних інформаційно-попереджувальних знаків.

У рамках місячника стрільці воєнізованої охорони залізниці спільно з керівництвом та працівниками дирекцій, служб і відокремлених підрозділів проведуть рейди, за підсумками яких буде сформовано своєрідну карту невиробничого травматизму магістралі із визначенням ділянок стихійних переходів громадян через колії та інших місць, де спостерігаються масові порушення правил безпеки і часто трапляються випадки травмування громадян. За підсумками комісійних обстежень буде розроблено практичні заходи для локалізації кожної з виявлених точок концентрації порушень та невиробничого травматизму, які буде реалізовано в рамках Програми з попередження нещасних випадків невиробничого характеру на залізничному транспорті України на 2019 рік.



