До бюджету Львівщини надійшло майже 44 мільйони гривень екологічного податку Суспільство | 01-10-2018, 18:15 0 64

Надходження екологічного податку за січень-серпень 2018 року до бюджету області складають 43,8 млн гривень.

Про це інформують у Головному управлінні ДФС у Львівській області.

У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження зросли на 27,1 млн гривень.

Зазначимо, що за серпень до державного бюджету надійшло 6,5 млн гривень екологічного податку.

