Схід і Захід разом: в області продовжують освітні обміни Суспільство | 01-10-2018, 18:19 0 63



У межах реалізації проекту «Схід і Захід разом: будуємо довіру зі шкільної парти» укладені угоди про співпрацю між закладами загальної середньої освіти області із навчальними закладами Луганщини.



Програма стартувала 19 жовтня 2016 року. Відтак, 50 кращих педагогів Луганщини завітали на Львівщину, а вже 24 жовтня Луганщина урочисто зустрічала 20 освітян Львова.

Важливою подією для освітян із Сєверодонецька став другий візит до міста Лева у квітні 2017 року з метою підготовки до впровадження концепції Нової української школи. Їх об’єднав високий професіоналізм, любов до справи, а також щире бажання змінити країну.

Проект став міцним початком плідної співпраці педагогів Сходу та Заходу.

