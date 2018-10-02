Прем'єр анонсував "системне підвищення" пенсій з березня 2019 року Суспільство | 02-10-2018, 08:06 0 176 Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував індексацію пенсій з 1 березня 2019 року. За його словами, це буде "системне підвищення, кожен рік".



Про це Гройсман заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.



"Ми підвищуємо пенсії, але я б хотів, щоб українські пенсіонери отримували ще вищі. Вже з 1 березня ми проіндексуємо пенсії і це буде системне підвищення, кожен рік. Але важкі завдання не виконуються миттєво", - підкреслив він.

Ми підвищуємо пенсії, але я б хотів, щоб українські пенсіонери отримували ще вищі. Вже з 1 березня ми проіндексуємо пенсії і це буде системне підвищення, кожен рік. Але важкі завдання не виконуються миттєво. #УрядГройсмана

За словами прем'єра, зараз у нього є 2 завдання: з одного боку, не допустити крах економіки України через невиконання зобов’язань перед міжнародними партнерами, з іншого - захистити людей.



Він зазначив, що для цього розробляється система субсидій, які компенсують ризики для незахищених категорій.



"У 2017 році почався процес зміни мінімальної зарплати. Цим ми підштовхуємо зростання, зокрема середньої зарплати. Сьогодні роботодавці, відчуваючи дефіцит кадрів, уже йдуть на її підвищення.



Це означає, що у грудні ми зможемо мати середню зарплату не менше 10 тис грн", - додав він.

У мене є 2 завдання: з одного боку не допустити крах економіки України через невиконання зобов’язань перед міжнародними партнерами, з іншого - захистити людей. Для цього ми розробляємо систему субсидій, які компенсують ризики для незахищених категорій.

У 2017 році почали процес зміни мінімальної зарплати. Цим ми підштовхуємо зростання, зокрема середньої зарплати. Сьогодні роботодавці, відчуваючи дефіцит кадрів, уже йдуть на її підвищення. Це означає, що у грудні ми зможемо мати середню зарплату не менше 10 тис. грн.

У зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму в Україні з 1 грудня 2018 року буде проведено перерахунок пенсій.



Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, буде становити 1497 гривень.



Кабінету міністрів потрібно 3-4 роки, щоб добитися підвищення середньої зарплати в Україні до 15 тисяч гривень.



Раніше в Кабінеті міністрів повідомили, куди звертатися за субсидією тим, хто отримує менше "мінімалки".



Як повідомлялося, усна відмова працівника управління соціального захисту населення в призначенні субсидій не є законною.