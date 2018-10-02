ООС: Бойовики з артилерії і мінометів обстріляли житловий сектор Водяного Суспільство | 02-10-2018, 08:09 0 95 Минулої доби бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях ОС. Від початку поточної доби тричі порушили режим тиші, втрат серед українських військових немає. Учора ввечері окупанти з артилерії і мінометів обстріляли житловий сектор Водяного.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 2 жовтня.



"Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Новозванівка, Луганське, Зайцеве, Піски, Красногорівка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Старогнатівка, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине", - заявили у штабі.



Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



"Позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Водяне противник обстріляв з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а по опорних пунктах біля Луганського двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.



Також по захисниках Луганського окупанти застосовували озброєння бойових машин піхоти", - підкреслили у штабі.



За даними розвідки, 4 бойовиків минулої доби знищено та 6 поранено.



"Вчора надвечір російські окупанти цинічно, порушуючи будь-які правила ведення війни та норми загальнолюдської моралі, здійснили вогневий наліт на населений пункт Водяне.



Ворог обстрілював житловий сектор цього села на Приазов'ї з артилерії калібру 122 мм, а також мінометів 82-го та 120-го калібру, витративши загалом 31 артилерійський снаряд та 16 мін", - наголосили у прес-центрі.



Зазначається, що обстріл вівся не по позиціях ЗСУ, а по житловому сектору населеного пункту.



"Наслідки злочину російсько-окупаційних військ наразі уточнюються представниками української сторони СЦКК спільно з СММ ОБСЄ", - йдеться у звіті.



Від початку поточної доби окупанти тричі обстріляли позиції ОС.



На Маріупольському напрямку - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населених пунктів Водяне і Лебединське. По опорних пунктах українських військ в районі Кримського - також із гранатометів.



Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.