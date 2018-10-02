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У Сумах ліцеїсти «Кадетського корпусу» приєднаються до складу Держприкордонслужби, а сім’ї військових отримають квартири

Суспільство | 02-10-2018, 10:38Коментарів: 0 0 Переглядів: 326 326    


3 жовтня 2018 року в місті Суми вихованці державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г. Харитоненка приєднаються до складу Державної прикордонної служби України. На цей час державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г. Харитоненка є не лише гордістю Сумщини, а й держави в цілому.
Крім того, в цей день сім’ї військовослужбовців Сумського прикордонного загону Східного регіонального управління Держприкордонслужби отримають ключі від 80 нових квартир.
Заходи відбудуться за участі Голови Державної прикордонної служби України Петра Цигикала та керівництва області.
Початок заходу: 11:00.
Місце проведення заходу: м. Суми, вул. Ковпака, 91/1 та на території державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г. Харитоненка.
З питань акредитації та додаткової інформації звертатися в прес-службу Сумського прикордонного загону: 097-309-14-14, 095-401-26-27, контактна особа – Роман Ткач.
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