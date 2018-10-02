Чергова лазерна атака окупантів проти прикордонників Суспільство | 02-10-2018, 10:39 0 98



Співробітники Держприкордонслужби, що діють у складі Об’єднаних сил, зафіксували ознаки чергового використання російсько-окупаційними військами забороненої лазерної зброї спеціального призначення.

Так, учора ввечері на блокпосту першого рубежу «Мар’їнка», в межах дорожнього коридору Донецьк-Курахово, військовослужбовець Державної прикордонної служби України отримав бойове травмування від лазерної зброї бойовиків. Прикордонник виконував завдання по спостереженню за тимчасово окупованою територією України з метою своєчасного виявлення розвідувально-диверсійних груп терористів. Близько 17 години, спостерігаючи в оптичний прилад, він побачив яскравий спалах жовтого кольору з боку ворожого укріплення та відчув різкий біль в очах.

Військовослужбовець був негайно доставлений до військового госпіталю в м. Покровськ, де лікарі-офтальмологи здійснили поглиблений огляд травмованого ока та поставили попередній діагноз – опік сітківки правого ока в наслідок ураження лазерним променем. В подальшому прикордонник був доставлений гелікоптером ЗСУ до медичного закладу м. Дніпро для продовження лікування. Наразі відомо, що військовослужбовець втратив працездатність правого ока на 80 %.

Це вже п’ятий випадок використання російськими найманцями забороненої лазерної зброї спеціального призначення. Протягом 2016-2018 років ще чотири військовослужбовця Державної прикордонної служби України отримали подібні травмування різного ступеню важкості.



