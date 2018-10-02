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У вересні цього року Львівська митниця ДФС забезпечила рекордний показник надходження митних платежів до Державного бюджету

Суспільство | 02-10-2018, 15:40Коментарів: 0 0 Переглядів: 65 65    

Так, до Державного бюджету України надійшло 1 620,9 млн грн, що на 28,6%, або на 360,4 млн грн більше, ніж у вересні 2017 року та на 1,7%, або на 26,6 млн грн більше, ніж у серпні 2018 року (хоч у вересні й було на два робочі дні менше).
Індикативний показник доходів загального та спеціального фондів Державного бюджету України на вересень 2018 року виконано на 110% (перевиконання становить 147,2 млн грн).
У вересні цього року середньоденні надходження митних платежів до Державного бюджету становлять 81 млн грн, що на 35%, або на 21 млн грн більше від середньоденних надходжень вересня 2017 року та на 11,8%, або на 8,5 млн грн більше від середньоденних надходжень серпня 2018 року.
Загалом за січень-вересень 2018 року Львівською митницею ДФС перераховано до бюджету 12 020,5 млн грн митних платежів, що на 22,2%, або на 2 181 млн грн більше, ніж за січень – вересень 2017 року. Доведений індикативний показник доходів загального та спеціального фондів Державного бюджету України на січень - вересень 2018 року митниця виконала на 100,8%.

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