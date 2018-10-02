Податки та збори збагатили місцеві бюджети Закарпаття майже на 2,9 млрд грн Суспільство | 02-10-2018, 17:00 0 58

Доходи місцевих бюджетів Закарпатської області за січень-вересень 2018 року склали понад 2 млрд 897 млн грн податкових платежів. Це майже на 508 млн грн більше за відповідний період минулого року. Зокрема, лише у вересні доходи місцевих бюджетів Закарпаття склали понад 303,7 млн грн. Порівняно з минулорічним вереснем забезпечено приріст надходжень на 42,5 млн грн.

Як зазначають в Головному управлінні ДФС у Закарпатській області, левову частку надходжень складає податок на доходи фізичних осіб, від сплати якого місцеві скарбниці отримали з початку року майже 2 млрд грн. Також суб’єкти малого підприємництва сплатили майже 395 млн грн єдиного податку; більше 204 млн грн податку на землю; 156 млн грн акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів тощо.

Фахівці органів ДФС Закарпаття переконані, що надходження коштів до місцевих бюджетів регіону сприятимуть підвищенню його соціально-економічного розвитку, рівня зайнятості, зростанню якості послуг, що надаються громадянам, розв’язанню невідкладних соціальних проблем. Відтак одним із пріоритетних завдань відомства залишається якомога ефективне та стабільне спрямування коштів в бюджет.

ДФС у Закарпатській області

