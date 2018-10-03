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ОБСЄ: Автобуси з ОРДЛО прямують в інші міста України через Росію

Суспільство | 03-10-2018, 05:27Коментарів: 0 0 Переглядів: 152 152    
Пасажирські автобуси з окупованої території Донбасу їздять у вільні міста України через територію Росії.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

"Регулярні місцеві і міжміські автобусні повідомлення продовжували діяти між Україною (в основному з / в Луганську область) і Російською Федерацією. На додаток до звичайних автобусних маршрутів, спостерігачі продовжували фіксувати з'єднання на нерегулярних маршрутах. Часто автобуси не вказують свій маршрут; замість цього у них є знак на лобовому склі, що позначає "нерегулярний", - вказується в повідомленні.

Протягом тижня спостерігачі відзначили невелике збільшення загальної кількості автобусів, які перетинають кордон на обох ППП (409 проти 391 за попередній тиждень). У Російську Федерацію проїхало 215 автобусів, а в Україні 194.

"Серед автобусного сполучення, яке спостерігалося спостережною місією, наступні "нерегулярні" маршрути чи місця призначення були зафіксовані: "Стаханів-Харків", "Київ", "Луганськ-Київ", "Ровеньки-Київ", - йдеться у повідомленні.

У деяких випадках спостерігачі помічали, як водії автобусів прибирали таблички з маршрутами з вікон своїх автобусів, а на деяких автобусах їх взагалі не було.

В ОБСЄ зазначили, що більшість дальніх автобусних рейсів між Луганською областю та містам в РФ мали українські автомобільні номери, видані в Луганській області.
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