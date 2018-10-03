ООС: Бойовики здійснили 34 обстріли, один військовий загинув Суспільство | 03-10-2018, 08:31 0 87 Упродовж минулої доби російські окупанти 34 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Оріхове, Катеринівка, Новозванівка, Луганське, Верхньоторецьке, Авдіївка, Красногорівка, Новотроїцьке, Богданівка, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.



По позиціях сил ООС у районі Оріхового окупанти здійснили два обстріли з мінометів калібру 120 та 82 мм. Захисники Кримського двічі зазнавали вогневого удару з мінометів 82-го калібру.



Також мінометні обстріли окупанти здійснили по опорних пунктах Об'єднаних сил поблизу Новотошківського, Луганського, Старогнатівки та Лебединського. По оборонцях Луганського та Гнутового крім того вівся вогонь з озброєння бойових машин піхоти.



Загалом ворог 8 разів застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.



В ході бойових дій 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і 2 отримали поранення.



За даними розвідки, протягом доби трьох окупантів знищено та трьох поранено.



Від початку доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил, в тому числі – із застосуванням забороненого озброєння.



Так, на один із опорних пунктів українських військ у районі населеного пункту Кримське окупанти вночі здійснили вогневий наліт із застосуванням мінометів 120-го калібру, а по захисниках Водяного вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед бійців ООС немає.