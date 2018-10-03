Коли косметика не прикрашає Суспільство | 03-10-2018, 11:22 0 30



Працівники митниці вилучили понад 600 кілограмів косметики, які громадянин намагався ввезти в Україну з порушенням митних правил.

Сьогодні вночі громадянин України, мешканець Чернівців, як водій легкового автомобіля повертався з Республіки Польщі в Україну через пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне» смугою руху «зелений коридор». В такий спосіб він заявив про відсутність у нього будь-яких товарів, які підлягають обов'язковому декларуванню та оподаткуванню або переміщення яких через митний кордон України заборонено чи обмежено.

Однак під час митного оформлення у працівників митниці виникла підозра про можливе приховування товарів. Сумніви митників підтвердились, коли у спеціально відведеному місці для проведення митного огляду, у багажному відділенні автомобіля вони знайшли коробки з косметикою. Зокрема у них були лак для нігтів, туш для вій, парфуми, помада, тональні креми тощо загальною вагою 616 кілограмів. Відповідно до ст. 374 Митного кодексу України така кількість товару перевищує неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України товарів. Водій визнав косметику своєю власністю.

За цим фактом, за ст. 471 Митного кодексу України (порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю) складено протокол про порушення митних правил. Товар вилучено. Його вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

