У Греції затримали судно з трьома українцями Суспільство | 03-10-2018, 11:44 0 15 Берегова охорона грецького м. Патра затримала українське судно з трьома членами екіпажу за підозрою у перевезенні нелегальних мігрантів.



Про це "Українській правді" повідомив заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.



"Берегова охорона грецького м. Патра повідомила про затримання судна під українським прапором та його екіпаж – 3 українців – за підозрою у перевезенні нелегальних мігрантів", - сказав він.



Кирилич додав, що наразі тривають первинні слідчі дії та вживаються "заходи консульського забезпечення у справі".



Як повідомляє портал ekathimerini.com, на борту судна було 65 мігрантів. Берегова охорона перехопила його вранці 2 жовтня.



Троє іноземних громадян, 32, 30 і 37 років, були заарештовані за звинуваченням у контрабанді людей.



Також повідомляється, що були заарештовані 36-річний грек і 37-річний іноземний громадянин – водій і штурман вантажівки, яка чекала мігрантів на березі.