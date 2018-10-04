Львів підтримує бійців АТО, реалізовуючи місцеві програми соціального захисту Суспільство | 03-10-2018, 16:31 0 105 Львів реалізовує чимало програм соціальної підтримки бійців АТО та їхніх рідних, у тому числі — й унікальну для України програму «Про захист інтересів учасників антитерористичної операції». Також із травня 2016 року у Львові діє Центр надання послуг учасникам бойових дій, який, окрім надання послуг, допомагає бійцям у працевлаштуванні, скеровує їх на оздоровлення, організовує освітні, культурні та розважальні заходи і проекти. Також центр приймає документи на міські програми соціального захисту учасників АТО та членів їхніх сімей.

Місцеві програми соціального захисту бійців АТО у Львові



Житло. На вул. Під Голоском здано в експлуатацію першу чергу будинку на 53 квартири. Житло у цьому будинку виділили 42 родинам: 27 — сім’ї загиблих учасників антитерористичної операції, 9 — учасники антитерористичної операції з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 6 — особи з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок війни, які не мали права на забезпечення житлом за рахунок державних коштів. На будівництво першої черги цього будинку з міського бюджету Львова виділено понад 53 млн. грн.



Одноразова матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань у розмірі 100 тис. грн. Станом на зараз, уже 1839 бійців АТО отримали одноразову матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі 100 тис. грн.



Одноразова матеріальна допомога бійцям — мешканцям Львова на дороговартісне лікування. Розмір допомоги визначає Комісія у кожному конкретному випадку.



Грошова компенсація бійцям з інвалідністю війни I-III групи на реабілітацію або санаторно-курортне лікування. Грошова компенсація виплачується у порядку, затвердженому рішенням виконавчого комітету. Це І група-50 тис. грн., ІІ група-15 тис. грн., ІІІ група-10 тис. грн.



Реабілітаційна допомога



Учасникам АТО надається реабілітаційна допомога у відділеннях фізичної реабілітації лікарні швидкої медичної допомоги, кабінетах фізичної реабілітації, створених на базі невролоогічних відділень 5-ї та 8-ї лікарень, а також кабінетах фізичної реабілітації, які створені на базі районних поліклінік м. Львова: вул. Хімічна 7а, вул. Г. Мазепи, 25, вул. Симоненка, 4, пр. Червоної Калини, 68, вул. Виговського, 32, вул. Медової Печери, 1.



Щорічна одноразова матеріальна допомога до Дня Матері та Дня Батька батькам осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в АТО — мешканців м. Львова, у порядку, затвердженому рішенням виконавчого комітету — 5 тис. грн.



Одноразова матеріальна допомога на оздоровлення дітей учасників антитерористичної операції — мешканців м. Львова, у порядку, затвердженому рішенням виконавчого комітету — від 2 тис. грн. до 5 тис. грн., (10 тис. грн. які потребують дороговартісного лікування).



Одноразова матеріальна допомога дітям (до досягнення ними 23 років) осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції — мешканців м. Львова, до Дня Святого Миколая, у порядку, затвердженому рішенням виконавчого комітету — 10 тис. грн.



Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення та їх ремонту деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей. Надання грошової компенсації передбачено сім’ям (члени сімей загиблих та особи з інвалідністю І, ІІ групи, яким надано грошову компенсацію з Державного бюджету — ПКМУ № 719).



Пільги



Бійцям-добровольцям та членам їхніх сімей — мешканцям Львова — 75% знижка плати за користування житлом (квартирна плата) та комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) в межах норм, передбачених чинним законодавством, незалежно від форми власності житлового фонду.



Членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції — мешканцям Львова — 50% знижка плати за користування житлом (квартирна плата) та комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) в межах норм, передбачених чинним законодавством, незалежно від форми власності житлового фонду.



Програма тимчасового проживання учасників АТО і членів їх сімей



Місто розробило та впровадило програму Забезпечення тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до м. Львова з метою: проходження медичного обстеження за скеруванням медичного закладу; забезпечення догляду за постраждалим учасником антитерористичної операції під час лікування/реабілітації; відвідування могили на Личаківському кладовищі загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції; участі в урочистостях та інших заходах міста; одноденного гостьового візиту (для постраждалих учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції.