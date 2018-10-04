В області розпочали фінансування пенсій за жовтень Суспільство | 03-10-2018, 16:48 0 98

2 жовтня Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області розпочало фінансування пенсійних виплат за жовтень.

Зокрема, за перший день фінансування на виплату пенсій спрямували 32,2 млн грн, що становить 2 % місячної потреби.

Виплату пенсій через поштові відділення та установи банків здійснюватимуть з 4 по 25 жовтня.

