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В області розпочали фінансування пенсій за жовтень
|Суспільство | 03-10-2018, 16:48
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2 жовтня Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області розпочало фінансування пенсійних виплат за жовтень.
Зокрема, за перший день фінансування на виплату пенсій спрямували 32,2 млн грн, що становить 2 % місячної потреби.
Виплату пенсій через поштові відділення та установи банків здійснюватимуть з 4 по 25 жовтня.
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