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В області розпочали фінансування пенсій за жовтень

Суспільство | 03-10-2018, 16:48Коментарів: 0 0 Переглядів: 98 98    

2 жовтня Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській  області розпочало фінансування пенсійних виплат за жовтень.
Зокрема, за перший день фінансування  на  виплату пенсій  спрямували  32,2 млн грн, що становить 2 % місячної потреби.
Виплату пенсій через поштові відділення та установи банків здійснюватимуть з 4 по 25 жовтня.
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