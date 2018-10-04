За 8 місяців обсяг промислового виробництва в області зріс на 4 % Суспільство | 03-10-2018, 16:49 0 81

На Львівщині обсяг промислового виробництва у січні–серпні зріс на 4 %. Про це інформують у Головному управлінні статистики у Львівській області.

Обсяг виробництва у добувній промисловості збільшився на 4,7%, у переробній – на 6,8%.

Серед галузей переробної промисловості нарощування випуску продукції відбулось на підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 12,9%), машинобудування (на 12,4%), основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (на 5,3%). А також на підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (на 5,2%), з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (на 4,0%), текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 2,7%).

Обсяг продукції на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції залишився на рівні січня–серпня 2017 року.

