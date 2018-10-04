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На Жовківщині встановлять більше 20 пам’ятних таблиць до 100-річчя ЗУНР
|Суспільство | 03-10-2018, 16:51
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1 листопада у майже двох десятках сільських рад та об’єднаних територіальних громадах планують урочисто відкрити інформаційні таблиці в межах проекту «Відновлені імена героїв».
Завершити усі роботи із встановлення уже виготовлених таблиць планують до середини жовтня.
Метою проекту є вшанування пам’яті до сьогодні невідомих стрільців УГА, які загинули в боях за незалежність України протягом 1918-1919 років.
Зазначимо, подібні таблиці уже встановили с. Потелич, Жовківського району, а також у Мостиському районі - Довгомостиську та Судовій Вишні.
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