Діти малюватимуть ікони для бійців 24-ої бригади імені Короля Данила Суспільство | 03-10-2018, 16:52 0 84

14 жовтня, у Львівському музеї історії релігії, організують наймасштабніший у Львові майстер-клас «Малярство на склі ікони Покрови». Учні 5 – 11 класів із більш, ніж 20 шкіл області малюватимуть ікону Божої Матері.

До майстер-класу планують залучити 240 школярів, які протягом двох годин малюватимуть народну ікону «Покрова» технікою малярства на склі. За кошти спонсорів закупили пензлі, фарби, інші матеріали.

Після завершення майстер-класу усі роботи представленять на виставці-продажі у Львівському музеї історії релігії, де кожен охочий зможе їх придбати. У такий спосіб організатори вирішили допомогти бійцям 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Ікона на склі – це унікальне явище українського народного живопису. Вона вражає своєю щирістю і безпосередньою простотою в зображених ликах, багатством і гармонією барв. У ній відображена церковна іконографічна традиція і душа народу – щира побожність і відчуття краси. Картину малюють у дзеркальному відображенні: контури ікони, надання образові барв здійснюється з одного боку, а сприйняття – зворотне.



