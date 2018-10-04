П’ять причин накопичення вантажівок на митному посту «Ужгород» Суспільство | 03-10-2018, 18:48 0 100

У зоні діяльності митного посту «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС, на якому здійснюється митне оформлення вантажних транспортних засобів у напрямку «виїзд з України», накопичилась значна кількість вантажівок. Проте пункт пропуску працює в шатному режимі і оформляє транспортні засоби в межах пропускної здатності.

Варто зазначити, що з 1 по 3 жовтня через цей пункт пропуску «на виїзд з України» здійснено оформлення 468 вантажних транспортних засобів, на «в’їзд» – 364. За добу пропущено 207 вантажних транспортних засобів «на виїзд» та 165 на «в’їзд».

Водночас черги вантажних транспортних засобів утворились через такі 5 причин:

1. Відсутність прямих дозволів Республіки Польща, що призвело до значного збільшення вантажних автомобілів, які раніше не рухались через зону діяльності Закарпатської митниці ДФС, зокрема, митного поста «Ужгород».

2. Поява російських вантажівок на 10-15% від загальної кількості.

3. Обмеження з ввезення до Республіки Польща пального до 200 л. на один вантажний автомобіль.

4. Ретельний митний контроль з використанням скануючої рентген установки вантажних автомобілів митними органами Словаччини.

5. «Тихий» страйк митників і прикордонників Республіки Польща.

Митники зазначають, що роблять все можливе щоб перевізникам та суб’єктам ЗЕД доводилось проводити на кордоні найкоротші терміни. З метою уникнення черг просять взяти до уваги вказану інформацію та, за можливості, планувати перетин митного кордону через пункти пропуску зони діяльності інших митниць.

ДФС у Закарпатській області

