Кращим студентам Львівщини вручили обласні премії Суспільство | 20-11-2018, 18:30 0 163

Сьогодні, 20 листопада, у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбулось вручення грошових премій кращим студентам закладів освіти Львівської області.

«Ви – обдарована українська молодь, саме ви будуватимете майбутнє України. Наша країна зараз у нелегкій ситуації. І саме студенти першими 5 років тому вийшли на Майдан, аби висловити свою проєвропейську позицію, свій вибір. Зичу вам віри в себе. Не розмінюйтесь на дрібне, трудіться на благо кожного із вас і нашої України», - наголосила заступник голови Львівської облдержадміністрації Оксана Стоколос-Ворончук.

Так, студентській молоді, яка найбільше відзначилися у навчальній та науковій роботі, бере активну участь у громадському житті навчального закладу виділено по 1 000 грн.

Окрім того, у 2018 році розпорядженням голови Львівської облдержадміністрації студентам закладів вищої освіти призначено 117 премій облдержадміністрації та обласної ради розміром 5000 гривень кожна.

Також цьогоріч призначено 84 іменні премії розміром 5000 гривень кожна, зокрема:

Імені В’ячеслава Чорновола – 74 премій для студентів закладів вищої освіти І-ІV рівнів акредитації;

Імені Миколи Колесси – 2 премії для студентів Львівської національної музичної академії імені М. Лисенка;

Імені Олени Степанівни – 1 премію для курсанта Національної академії сухопутних військ імені П. Сагайдачного;

Імені Дмитра Вітовського – 1 премію для курсанта Національної академії сухопутних військ імені П. Сагайдачного;

Імені Євгена Лазаренка – 1 премію для студента Львівського національного університету імені Івана Франка;

Імені Героя України Бориса Возницького – 2 премії для студентів Національного університету «Львівська політехніка» та Львівської національної академії мистецтв;

Імені Івана Федоровича – 2 премії для студентів Української академії друкарства.

