В районах області тривають навчальні семінари для аграріїв Суспільство | 20-11-2018, 18:33 0 176



Сьогодні, 20 листопада, начальник управління сталого розвитку сільськогосподарського виробництва, інфраструктури та земельних відносин департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації Ігор Вус спільно з головним спеціалістом відділу взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів Головного територіального управління юстиції у Львівської області провели зустрічі з аграріями в Бродівському та Буському районах Львівської області.

В межах зустрічі аграріїв поінформували про обсяги та зміни до програм підтримки агровиробників з державного бюджету у 2018 році. Зокрема, щодо бюджетної субсидії для новостворених фермерських господарств, які зареєстровані з 1 січня 2016 року в розмірі 3 тис грн на 1 гектар та бюджетної субсидії на кожного члена фермерського господарства у розмірі 5,5 прожиткового мінімуму встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Як інформують у департаменті агропромислового розвитку на сьогодні це 9,5 тис грн на одного члена фермерського господарства, проте така субсидія не повинна бути більшою 30 тис грн на одне фермерське господарство.

Також, спеціалісти Держгеокадастру у Львівській області надали аграріям інформацію щодо запланованих земельних торгів (аукціонів) на листопад та грудень 2018 року, порядку та механізму проведення електронних земельних торгів (аукціонів) з зазначенням покрокових дій для учасників торгів, а також змін до чинного законодавства в частині земельних правовідносин.

Учасникам наради дізнались про аспекти державної реєстрації оренди земель сільськогосподарського призначення, а також обговорили низку питань, які стосуються порядку державної реєстрації договорів оренди землі, механізмів їх пролонгації. Додатково аграріям наголосили на способах захисту своїх прав через Комісію з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації та он лайн сервісу Мін‘юсту - SMS MAЯК земля.

