Більшість греків проти угоди з Македонією - опитування Суспільство | 21-11-2018, 09:36 0 113 Більшість греків виступають проти угоди, досягнутої між Грецією та Республікою Македонія щодо зміни назви балканської країни, яка відкриває для неї євроатлантичні перспективи.



Про це свідчать остання опитування, повідомляє Ekathimerini.



Результати опитування показали, що 65% греків не підтримують угоду із сусідами, 17% виступають за неї і 13% сказала, що вони ні за, ні проти. Ще 5% опитаних сказали, що вони не цікавляться цим питанням або не мають думки щодо угоди.



Респондентів також запитували про ставлення до македонського прем’єр-міністра Зорана Заєва: 53 відсотки заявили про негативне ставлення, 28 відсотків - позитивне, а 19 відсотків не визначилися щодо цього.



Повідомляється, що опитування проводилося по телефону 6-16 листопада.



Нагадаємо, 1 грудня відбудеться сесія парламенту Македонії, на якій пройде голосування за зміну Конституції відповідно до угоди з Грецією про зміну назви.



2 листопада уряд Македонії затвердив проект поправок до Конституції, якими передбачається зміна назви країни.