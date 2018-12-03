Американські військові інструктори високо оцінили український військовий детектив «Позивний Бандерас» Суспільство | 21-11-2018, 11:20 0 181



У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулась творча зустріч особового складу та військових інструкторів іноземних підрозділів із сценаристами військового детективу «Позивний Бандерас» Сергієм Дзюбою та Артемієм Кірсановим. Митці привезли на полігон не лише фільм, але й книгу, що лягла в основу художньої кінострічки.

Слід зазначити, що глядацький зал у клубі МЦМБ, розрахований на 500 місць, був заповнений вщент. І тим, хто спізнився на перегляд, довелося займати місця у проходах. Фільм демонструвався українською мовою з англійськими субтитрами. Тому іноземні військовослужбовці з військово-тренувальних місій США, Канади, Литви та Польщі не мали проблем із розумінням сюжету фільму.

Згодом, автори сценарію більш детально розповіли про те, як створювався фільм та писалась книга.

Сергій Дзюба та Артемій Кірсанов працюють разом вже близько 11 років. Сценарій фільму «Позивний Бандерас» вони почали у другій половині 2014 року. В той час вони познайомилися із учасником АТО Сергієм Башковим (позивний Індіанець). Аби сценаристи краще зрозуміли характер війни та психологію людей, що потраплять на територію протистоянь, Сергій надав їм для ознайомлення і вивчення свої особисті щоденники. Їх фактаж послужив основою для написання сценарію. Особливістю фільму є участь у зйомках як професійних акторів, так і реальних військових. Головну роль у фільмі «Позивний Бандерас» зіграв Олег Шульга, актор, що служив добровольцем в зоні АТО.

– Дуже професійно зроблене кіно. Реалістично і цікаво, з точки зору військових. Крім того, є дійсно вражаючі моменти. Особливо той, де головні герої рятують мешканців селища від неминучої загибелі, – говорить підполковник Метью Сміт, командир підрозділу військових інструкторів місії JMTG-U

Слід додати, що у рамках зустрічі також відбулась й автограф-сесія, де кожен охочий міг придбати роман «Позивний Бандерас». Зі слів авторів, десять відсотків від вартості книги відраховуватиметься на потреби київського військового шпиталю. Також, книгу можна «підвісити». Тобто придбати та передати на фронт для бійців ООС. Туди автори планують вирушити наприкінці листопада: зустрічатимуться із мешканцями прифронтових міст, демонструватимуть фільм.

На завершення зустрічі, начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павло Ткачук подякував митцям за надзвичайно видовищну та змістовну зустріч та вручив Сергію Дзюбі Артемію Кірсанову та виконавчому директору фільму Валеріїї Борщевській грамоти та нагрудні знаки НАСВ.

Володимир Скоростецький (м. Львів)



