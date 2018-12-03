У пункті пропуску «Львів - аеропорт» затримали 17 кілограмів золота Суспільство | 21-11-2018, 11:23 0 174



В результаті проведення спільних заходів працівників управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Львівської митниці ДФС та співробітників УСБУ у Львівській області в міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького» припинено спробу незаконного ввезення в Україну 17 кілограм золота (у виробах). Товар виявили під час огляду багажу пасажира рейсу "Стамбул-Львів".

На цей час тривають процесуальні дії з фіксації даного правопорушення. У сприянні незаконному ввезенню золотих виробів підозрюються працівники митного поста «Львів-аеропорт» .



Начальник управління

комунікацій

ГУ ДФС у Львівській області І.ДОЛИНСЬКИЙ



