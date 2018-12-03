Внесено зміни до п. 3 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН Суспільство | 21-11-2018, 11:24 0 175



Львівське управління Офісу великих платників податків ДФС повідомляє, що набрала чинності постанова КМУ від 24.10.2018 р. № 936, якою внесено зміни до п. 3 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2018 р. № 117 (далі – Порядок №117).

А саме, внесено наступні зміни до п. 3 Порядку №117:

- перевірка ПН/РК на відповідність ознакам, визначеним п. 3 Порядку №117, яка відбувається до проведення моніторингу, за результатами якого можливе зупинення реєстрації, не стосуватиметься РК щодо зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їхньому постачальнику;

- моніторингу не підлягають ПН/РК, якщо обсяг постачання, зазначений платником ПДВ в ПН, зареєстрованих у ЄРПН у поточному місяці, з урахуванням поданої на реєстрацію в ЄРПН ПН/РК, становить менш ніж 500 тис. грн. Зазначений критерій буде працювати за умови, що обсяг постачання товарів/послуг, зазначений платником ПДВ у таких ПН/РК в поточному місяці, не перевищує 50 тис. грн на одного покупця – платника ПДВ. При цьому, для визначення обсягу постачання не будуть враховані РК, у яких період реєстрації відмінний від періоду їх складання;

- значення показника D збільшується з 0,03 до 0,05.

Постанова КМУ від 24.10.2018 р. № 936 набрала чинності 10.11.2018 року (опублікована в Урядовому кур'єрі, 2018, 10.11.2018 № 212).



