Оприлюднено Довідник умовних кодів причин коригування податкових накладних Суспільство | 21-11-2018, 11:24 0 179

Львівське управління Офісу ВПП ДФС нагадує, що починаючи з 1 грудня 2018 року реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН здійснюватиметься за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 р. № 763, незалежно від дати складання таких податкових накладних та розрахунків коригування.

Цим наказом встановлено, що ДФС України визначає умовні коди причин коригування, які платники податку зазначають у графі 2.1 розрахунку коригування, та забезпечує їх оприлюднення на власному офіційному веб-порталі для використання платниками податку під час складання розрахунків коригування відповідно до ПКУ.

Довідник умовних кодів причин коригування, які зазначатимуться платниками ПДВ у розрахунках коригування, розміщено на офіційному порталі ДФС України у розділі «Довідники».



