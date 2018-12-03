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Оприлюднено Довідник умовних кодів причин коригування податкових накладних
|Суспільство | 21-11-2018, 11:24
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Львівське управління Офісу ВПП ДФС нагадує, що починаючи з 1 грудня 2018 року реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН здійснюватиметься за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 р. № 763, незалежно від дати складання таких податкових накладних та розрахунків коригування.
Цим наказом встановлено, що ДФС України визначає умовні коди причин коригування, які платники податку зазначають у графі 2.1 розрахунку коригування, та забезпечує їх оприлюднення на власному офіційному веб-порталі для використання платниками податку під час складання розрахунків коригування відповідно до ПКУ.
Довідник умовних кодів причин коригування, які зазначатимуться платниками ПДВ у розрахунках коригування, розміщено на офіційному порталі ДФС України у розділі «Довідники».
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