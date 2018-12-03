Діє нова форма Звіту про обсяги виробництва лікарських засобів із використанням спирту етилового Суспільство | 21-11-2018, 11:25 0 180

Львівське управління Офісу великих платників ДФС звертає увагу, що з 13.11.2018 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 30 серпня 2018 року №1573, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 вересня 2018 року за №1094/32546 запроваджена змінена форма Звіту про обсяги виробництва лікарських засобів із використанням спирту етилового (далі - Звіт).

Форма Звіту затверджена відповідно до ст.2 Закону України "Про лікарські засоби", абзацу третього п.11 "Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб'єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року №1257.

Суб'єкти господарювання, які отримують спирт етиловий з акцизного складу для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів), складають Звіт у трьох примірниках.

Звіт погоджується представником Державної фіскальної служби на податковому посту.

