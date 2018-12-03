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ООС: 11 обстрілів за добу, один поранений
|Суспільство | 22-11-2018, 08:11
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|Упродовж 21 листопада окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Новолуганське, Авдіївка, Славне, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове та Широкине.
Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Також, ввечері, з мінометів калібру 82 мм, ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Гнутове.
Опорний пункт українських військ біля Кримського противник двічі обстріляв з ручних протитанкових гранатометів, а позиції в районі Новозванівки два рази потрапили під вогонь з великокаліберних кулеметів та СПГ.
Внаслідок обстрілів один з військовослужбовців Об'єднаних сил зазнав легкого поранення.
За даними розвідки, збройні формування Російської Федерації втратили одного найманця.
Від початку доби противник вогневої активності не проявляв
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