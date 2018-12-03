Прокуратура у Дрогобичі повернула громаді об’єкт нерухомості вартістю майже півмільйона гривень Суспільство | 22-11-2018, 09:40 0 155



Дрогобицька місцева прокуратура подала позов до господарського суду Львівської області до одного зі підприємств, виконавчого комітету Дрогобицької міської ради, з метою визнання недійними рішень органу місцевого самоврядування.



Прокуратура вимагала визнати недійсним договір купівлі-продажу нерухомого майна площею 234,3 кв м, розташованого у Дрогобичі на вул.Грушевського, 70, а також повернути цю територію у власність місцевої громади.



Як було встановлено, Дрогобицька міськрада, під час здійснення приватизації вказаного об’єкта допустила порушення норм чинного законодавства.



Суд визнав підставними вимоги прокуратури та задоволив позов повністю цьогоріч, 5 листопада.



Відтак, підприємця зобов’язано повернути нерухомість вартістю майже півмільйона гривень у власність та розпорядження управління комунальної власності Дрогобицької міськради.







Прес-служба прокуратури Львівської області



