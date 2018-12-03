Винуватцю смертельної ДТП на Львівщині обрали запобіжний захід Суспільство | 22-11-2018, 09:42 0 219



Цьогоріч, 13 листопада, за процесуального керівництва Золочівської місцевої прокуратури, працівниками поліції, в порядку ст. 208 КПК України затримано 28-річного мешканця Нового Роздолу, який напередодні скоїв смертельну ДТП.



Інцидент стався 12 листопада, близько 17.53 год, на проспекті Шевченка у Новому Роздолі.



Водій автомобіля марки «СААБ» скоїв наїзд на пішохода – 24-річного місцевого мешканця.



Не надавши допомоги потерпілому, чоловік утік з місця події.



Проте, потерпілого все ж доставили у реанімаційне відділення Новороздільської міської лікарні, де він, попри усі зусилля медиків, помер.



За цим фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 135, ч. 2 ст. 286 КК України (залишення в небезпеці особи, яка перебуває у небезпечному для життя стані та позбавлена можливості вжити заходів самозбереження та порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого), а 13.11.2018 зловмиснику оголошено підозру у вчиненні вказаних злочинів.



Крім цього, 14.11.2018, Миколаївським районним судом Львівської області фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



За вчинене правопорушнику загрожує до восьми років ув’язнення з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами.







Прес-служба прокуратури Львівської області