Активістів, затриманих біля Будинку профспілок, відпустили Суспільство | 22-11-2018, 09:43 0 105 Активістів, затриманих напередодні під час протесту проти відкриття ресторану швидкого харчування KFC в Будинку профспілок у Києві, відпустили.



Про це повідомила "Українській правді" речниця столичної поліції Оксана Блищик.



"Встановили анкетні дані, відібрали пояснення і відпустили", – повідомила вона у відповідь на запитання про їхню долю.



21 листопада, в 5-ту річницю початку Революції гідності, на Майдані незалежності поліція застосувала сльозогінний газ і затримала щонайменше 6 активістів.



Постраждалий від газу адвокат одного з активістів Масі Найєм написав заяву в поліцію.