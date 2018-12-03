Надання інформації Суспільство | 22-11-2018, 11:42 0 135

«Я маю право!»

До уваги громадян, які вимушені були покинути окуповані території в Україні!

Як зазначив начальник Сихівської ДПІ Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області О.Лозинський, що громадяни, які вимушені були покинути окуповані території в Україні, мають право скористатися податковою знижкою у разі оренди житла.

Нагадаю, що податкова знижка – це документально підтверджена сума витрат, на яку зменшується оподатковуваний дохід у вигляді заробітної плати, в результаті чого з бюджету повертається частина сплаченого податку на доходи фізичних осіб.

Перелік витрат, які включаються до податкової знижки, визначено ст.166 Податкового кодексу України (далі Податковий кодекс).

З 4 жовтня 2018 року набрав чинності Закон України від 06 вересня 2018 року №2530-VIII «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України».

Вказаним Законом внесені зміни до Податкового кодексу щодо переліку витрат, які включаються до податкової знижки. А саме, п.166.3 ст.166 Податкового кодексу доповнено підпунктом 166.3.9 такого змісту: «суму коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку на доходи фізичних осіб (далі – платник податку), який має статус внутрішньо переміщеної особи.

Платник податку має право скористатися зазначеною в цьому підпункті податковою знижкою виключно за умови, що він та/або члени його сім’ї першого та другого ступенів споріднення:

- не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;

- не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.

Розмір такої знижки не може перевищувати (у розрахунку на календарний рік) 30 розмірів мінімальної заробітної плати.

Що таке податковий номер платника податку і де його використовувати

Як зазначив начальник Сихівської ДПІ Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області О.Лозинський, що податковим номером платника податків є:

- код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для платників податків, які включаються до такого реєстру (юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб -резидентів та нерезидентів);

- реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта;

- реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами за структурою, встановленою у п.2.3 розділу ІІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011р. №1588, платникам податків, визначеним у п.2.4 розділу ІІ цього Порядку.

Податковий номер платника податків зазначається у всіх свідоцтвах, довідках, в інших документах або повідомленнях, що видаються платнику податків, у всіх податкових деклараціях (розрахунках, звітах), платіжних документах щодо податків і зборів, у фінансових документах, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Сумнівний фіскальний чек - привід для проведення перевірок

Як зазначив начальник Сихівської ДПІ Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області О.Лозинський, що нещодавно ДФС було впроваджено у тестовому режимі систему E-Receipt. Завдяки електронному сервісу «Пошук фіскального чека» платники мають змогу оперативно отримати інформацію про здійснені розрахункові операції у будь-якій торговельній точці будь-якого населеного пункту країни.

За час тестування сервісу встановлені випадки невідповідності отриманих споживачами розрахункових документів при здійсненні готівкових розрахунків електронним копіям цих розрахункових документів, які передані відповідними РРО до ДФС. Для з’ясування причин такої невідповідності органами ДФС організовано проведення контрольно-перевірочних заходів.

Переваги нового сервісу вже очевидні. Так, аналізуючи дані чеків РРО, виробники касової техніки можуть оцінити роботу центрів сервісного обслуговування, що обслуговують моделі, ними випущені.

Крім цього, перевірка чеку через електронний сервіс, встановлення достовірності його даних та факту передачі до ДФС є запорукою захисту прав громадян як споживачів, а також запобіжником зловживань під час здійснення розрахункових операцій.

У разі відсутності або невідповідності реквізитів чеків на сервері ДФС і наявному розрахунковому документі споживачам слід направляти до ДФС письмові звернення із цих питань з додаванням копій отриманих розрахункових документів для організації та проведення відповідних контрольно-перевірочних заходів.

Крім того, у разі отримання користувачами фіскального чека, який викликає сумнів, вони теж можуть надіслати до ДФС електронний лист із прикріпленим фото чека.

Нагадаю, що сервіс знаходиться у відкритій частині «Електронного кабінету», доступ до якої здійснюється в режимі реального часу (24/7/365) без ідентифікації особи за посиланням: cabinet.sfs.gov.ua/cashregs/check.

Для пошуку та перегляду фіскального касового чека необхідно ввести: фіскальний номер РРО, дату та час видачі чека (для традиційних РРО).

Пошук електронного чека здійснюється за його фіскальним номером та датою.



До уваги громадян!

Як зазначив начальник Сихівської ДПІ Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області О.Лозинський, що відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» громадяни можуть надсилати до ДФС електронне звернення (пропозиції, зауваження, заяви, клопотання, скарги) виключно на електронну адресу zvernennya@sfs.gov.ua зі своїм підписом, який може бути відсканованим, сфотографованим.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, відповідно до частини восьмої статті 5 Закону України «Про звернення громадян» буде повернуто без розгляду через десять днів від дня його надходження.

Також опрацьовуються електронні звернення громадян, підписані із застосуванням електронного цифрового підпису.

Довідково: Відомості про електронну адресу zvernennya@sfs.gov.ua розміщено на офіційному веб-порталі ДФС (sfs.gov.ua) у розділах:

«Контакти» за посиланням http://sfs.gov.ua/o…/kontakti/kontakti-dlya-podannya-zvernen;

«Діяльність»-«Звернення громадян»-«Реєстрація звернень» за посиланням http://sfs.gov.ua/priymalnya-gromad…/zvernennya-gromadyan/…/.

Реалізація товарів: коли застосовується РРО?

Як зазначив начальник Сихівської ДПІ Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області О.Лозинський, що у разі проведення розрахунків між суб’єктами господарювання у безготівковій формі, а саме при переказі коштів з розрахункового рахунка суб’єкта господарювання, який отримує товари, роботи (послуги), на розрахунковий рахунок постачальника товару, робіт (послуг) згідно з рахунком-фактурою, договором тощо, РРО не застосовується.

Якщо ФОП є платником єдиного податку та здійснює продаж технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, то такий підприємець застосовує РРО під час продажу всіх наявних на господарському об’єкті товарів, а не лише технічно складних товарів.

Також слід зазначити, якщо ФОП - платник єдиного податку здійснює реалізацію технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту лише в одній із господарських одиниць, то така особа зобов’язана проводити розрахункові операції за однаковим порядком на усіх своїх господарських одиницях. Зокрема вона має застосовувати РРО незалежно від асортименту товарів на інших господарських одиницях, оскільки законодавством передбачені вимоги до платника податків - суб’єкта господарювання, а не до його структурних підрозділів.

ДФС нагадує про сім підстав для позбавлення ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем

Як зазначив начальник Сихівської ДПІ Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області О.Лозинський, що статтею 15 Закону України від 19.12.95р. №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» передбачені такі підстави для анулювання ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями:

• заява суб’єкта господарювання;

• рішення про скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання;

• несплата чергового платежу за ліцензію протягом 30 календарних днів від моменту призупинення ліцензії;

• рішення суду про встановлення факту незаконного використання суб’єктом господарювання марок акцизного податку (стосовно імпортерів);

• рішення суду про встановлення факту торгівлі суб’єктом господарювання алкогольними напоями або тютюновими виробами без марок акцизного податку;

• рішення суду про встановлення факту переміщення суб’єктом господарювання алкогольних напоїв або тютюнових виробів поза митним контролем;

• порушення вимог ст.15-3 цього Закону щодо продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років, або у не визначених для цього місцях.

Ліцензія анулюється та вважається недійсною з моменту одержання суб’єктом господарювання письмового розпорядження про її анулювання.

Отримайте ключі електронного цифрового підпису завчасно

Як зазначив начальник Сихівської ДПІ Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області О.Лозинський, що одним з ключових завдань ГУ ДФС у Львівській області є організація роботи Центрів обслуговування платників (далі – ЦОП) і надання в них якісних адміністративних послуг. У приміщенні ЦОП за адресою м.Львів, вул.Стрийська 35 (кабінет 136, тел. (032) 297-39-85) можна отримати електронний цифровий підпис (далі – ЕЦП) для здійснення в онлайн-режимі не лише податкових, а й митних процедур. Крім того, можна подавати звітність не лише до ДФС, а також до Пенсійного фонду та органів статистики.

Слід наголосити, що строк чинності посилених сертифікатів відкритих ключів становить два роки з моменту їх формування, тому платникам податків, в яких підходить граничний термін дії посилених сертифікатів, для комфортного отримання послуг слід завчасно звернутися до АЦСК ІДД ДФС.

Платники, які вперше виявили бажання подавати звітність в електронному варіанті, можуть ознайомитися з інформацією про порядок та документи, які необхідні для отримання електронного цифрового підпису, на сайті ГУ ДФС у Львівській області (www.lv.sfs.gov.ua) в розділі «Акредитований центр сертифікації ключів».

Крім цього, нагадую, що незабаром закінчується 2018 рік і платникам податків необхідно буде відзвітувати про результати господарської діяльності. Подання звітності в електронному вигляді з використанням ЕЦП дасть змогу зекономити ваш час та кошти.

Платник податків має право подати скаргу на податкове повідомлення-рішення за порушення вимог податкового законодавства

Як зазначив начальник Сихівської ДПІ Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області О.Лозинський, що згідно з податковим та іншим законодавством особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов’язань з окремого податку або збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є контролюючий орган.

У разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених Податковим кодексом України (далі - ПКУ) або іншими законами України, він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня зі скаргою про перегляд податкового повідомлення-рішення (ст.56 ПКУ).

Оскільки згідно з п.п.14.1.39 п.14.1 ст.14 ПКУ сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як санкції за порушення податкового законодавства – є грошовим зобов’язанням, то у разі якщо платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму такого грошового зобов’язання, він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд податкового повідомлення-рішення протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків такого рішення.

Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (за потреби – з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з урахуванням вимог п.44.6 ст.44 ПКУ) за формою та в порядку, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2015 року №916 «Про затвердження Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами».

Демобілізовані ФОП для звільнення від сплати податків та ЄСВ подають заяву

Як зазначив начальник Сихівської ДПІ Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області О.Лозинський, що платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) є фізичні особи - підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування.

Платник ЄСВ зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати ЄСВ (п.1 частини другої ст.6 Закону України від 08 липня 2010 року №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами (далі- Закон №2464)).

Під час особливого періоду, установленого Законом України від 21 жовтня 1993 року №3543-XII «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» із змінами (далі – Закон №3543), платники ЄСВ, визначені ст.4 Закону №2464, призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, на весь строк їх військової служби звільняються від виконання своїх обов'язків, визначених п.2 ст.6 зазначеного Закону, якщо вони не є роботодавцями (п.9² розділу VIII Закону №2464).

Як передбачено п.7 розділу IV Інструкції про порядок нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - Інструкція) затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015р. №449 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07 травня 2015 року за №508/26953, протягом особливого періоду, визначеного Законом № 3543, платники, визначені підпунктами 3 та 4 п.1 розділу II цієї Інструкції, які призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, на весь строк їх військової служби звільняються від виконання своїх обов’язків, якщо вони не є роботодавцями.

При цьому зазначені платники звільняються від виконання обов’язків платника ЄСВ, якщо вони не є роботодавцями, з першого календарного дня місяця призову на військову службу під час мобілізації платника до останнього календарного дня місяця, в якому платника було демобілізовано або завершено його лікування (реабілітацію). Для цього необхідно протягом 10 днів після демобілізації звернутися до органу доходів і зборів за місцем реєстрації із заявою про звільнення від виконання обов’язків платника ПДФО, єдиного податку та ЄСВ на час мобілізації та копією військового квитка або копією іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

