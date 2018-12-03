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Завтра для дітей у Львові проведуть захід «Дитячі мрії»
|Суспільство | 22-11-2018, 13:46
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|Завтра, 23 листопада, для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, управління «Служба у справах дітей» Львівської міської ради проведе захід «Дитячі мрії».
Зокрема, 25 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, відвідають ковзанку в торгово-розважальному центрі «King Cross Leopolis». А після катання на ковзанах діти матимуть можливість посмакувати варениками у кафе «Вареники ТУТ».
«Метою проведення заходу є формування цінностей здорового способу життя, проведення активного дозвілля дітей цих категорій, розвиток відповідних умінь та навичок катання на ковзанах», — зазначають в управління «Служба у справах дітей» ЛМР.
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