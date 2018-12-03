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ВИКРАДЕНЕ ВЛІТКУ НОВЕНЬКЕ "БМВ", ВИЯВИЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ
|Суспільство | 22-11-2018, 14:56
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Викрадений у червні цього року автомобіль марки «БМВ» 2018 року випуску виявили сьогодні вранці прикордонники Мукачівського загону.
В пункті пропуску "Солотвино", що на кордоні з Румунією, під час проведення заходів прикордонного контролю на автівку спрацювала база даних Інтерполу. В'їхати в України даним транспортним засобом намагався 39-річний громадянин Румунії. Прикордонники з"ясували, що автомобіль "БМВ", яким керував іноземець, був викрадений у Франції.
По даному факту було поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в м.Києві. Водія та автомобіль передали співробітникам Нацполіції.
Прес - служба Мукачівського прикордонного загону
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