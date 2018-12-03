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На Львівщині знищили сигарет на понад 560 тис. грн
|Суспільство | 22-11-2018, 17:05
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Свого часу їх вилучили працівники Львівської митниці ДФС при спробі незаконного переміщення через митний кордон України.
На підставі законодавчих документів Кабінету Міністрів України, Митного кодексу України цей товар у встановленому порядку перейшов у дохід держави та зберігався на складах Львівської митниці ДФС. Знищення відбулось за участі членів комісії, до складу якої увійшли представники Львівської митниці ДФС, Львівської міської ради, ГУ ДФС у Львівській області, виробників та імпортерів тютюнових виробів. Також за процесом утилізації спостерігали представники громадських організацій.
Згідно з актами про знищення (утилізацію) внаслідок термічної обробки (спалювання) знищено понад 37 000 пачок сигарет різних марок, 430 банок жувального тютюну. Загалом знищено товару на понад 560 тис. грн.
Нещодавно в такий спосіб було утилізовано майже 2 тонни неякісної або небезпечної продукції. Також завтра, згідно з протоколом засідання постійної комісії Львівської митниці ДФС з розпорядження майном, відбудеться утилізація алкогольних виробів (вина, пива).
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