Електронне бронювання черг створює сприятливі умови для полегшення торгівлі. Естонський досвід Суспільство | 22-11-2018, 17:52 0 228

Закарпатські митники вивчали організацію митного контролю в Естонії, зокрема законодавче регулювання та функціонування сервісу «Електронні черги». Відомство представляли Станіслав Балуєв – начальник Закарпатської митниці ДФС, Микола Ясевич – заступник начальника Закарпатської митниці ДФС, Олександр Янчишин – начальник відділу організації митного контролю та Василь Татош – начальник відділу управління ризиками Закарпатської митниці ДФС.

Про естонський досвід розповідали Маріус Кутателадзе – головний операційний директор компанії «GoSwift» та запрошені ним у рамках взаємодії державного приватного партнерства Тармо Кохв – спеціальний представник МВС Естонії в Україні, Хелен Еннок – перший секретар посольства Естонії з економічних питань. Компанія «GoSwift» виграла тендер і з 2011 року почала впроваджувати в Естонії електронний сервіс «Електронні черги».

– Допоки в Естонії не була впроваджена електронна система бронювання черг, на кордоні утворювались затори із вантажних та легкових автомобілів, адже пункти пропуску не справлялись з потоком транспортних засобів. В залежності від категорії транспортного засобу, час очікування в черзі становив до 6 днів, довжина черг – до 10-12 км. Водії, які очікували тривалий час у черзі мали недостатні умови і, як наслідок, забруднювалось навколишнє середовище, фіксувалась небезпечна ситуація на дорогах поблизу пунктів пропуску, а транспортні компанії і власники вантажів зазнавали фінансових втрат. Наразі пункти пропуску майже порожні, власники вантажів, водії, реєструються трьома доступними способами, знають коли їхня черга для перетину кордону, проїжджають вчасно і без жодних затримок проходять митний та прикордонний контроль у встановлений час, – розповідає головний операційний директор компанії «GoSwift».

– Здійснюючи державну митну справу, ми виконуємо одне з основних своїх завдань – створення сприятливих умов для полегшення торгівлі, сприяння транзиту, збільшення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України, здійснення, разом з митними органами інших держав, заходів щодо удосконалення процедури пропуску товарів, транспортних засобів через митний кордон України, їх митного контролю та митного оформлення, – наголошує Станіслав Балуєв та додає, що в контексті розвитку прикордонної інфраструктури нам також цікавий сервіс «Електронні черги».

Микола Ясевич, заступник начальника Закарпатської митниці ДФС продемонстрував напрацювання фахівців відомства, зокрема, які стосуються створення сервісних зон та розбудови пунктів пропуску.

Відтак учасники зустрічі відвідали митний пост «Тиса» Закарпатської митниці ДФС, де ознайомились із його роботою та обговорили можливість реалізації пілотного проекту електронної системи черг.

ДФС у Закарпатській області

