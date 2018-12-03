За одного неоформленого працівника – штраф у розмірі 30 мінімальних зарплат – під час брифінгу в Галицькому упралінні! Суспільство | 23-11-2018, 11:39 0 147

Про це поінформував начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області Андрій Кобільник під час брифінгу для представників засобів масової інформації.

Андрій Кобільник розповів про те, що 5 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження „Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення” (№649-р 05.09.18), яким передбачено проведення Державною службою України з питань праці, Державною фіскальною службою України, Пенсійним фондом України, Національною поліцією України, іншими центральними органами виконавчої влади спільно з органами місцевого самоврядування комплексних заходів, спрямованих на детінізацію ринку праці та вдосконалення контролю за оформленням трудових відносин із найманими працівниками.

Інформував, що цей нормативний акт розроблено Міністерством соціальної політики за результатами наради з питань детінізації ринку праці під головуванням Прем’єр-міністра України В.Гройсмана. Розпорядженням передбачено посилення координації органів державної влади в питаннях проведення роз’яснювальної роботи, здійснення заходів щодо виявлення фактів застосування незадекларованої праці, а також перегляд актів органів виконавчої влади та внесення змін до них з метою посилення контролю за оформленням трудових відносин.

Реалізація акту сприятиме підвищенню ефективності державної політики щодо захисту трудових прав людей, зменшенню застосування незадекларованої праці та посиленню дисципліни по сплаті податків.

В межах дії розпорядження, контролюючими органами будуть проводитись перевірки, щодо виявлення неоформлених найманих працівників, маскування трудових відносин під виглядом інших форм діяльності та інше.

Наголосив, що за порушення трудового законодавства у 2018 році роботодавцям загрожують чималі штрафи, а саме, за одного неоформленого працівника – штраф у розмірі 30 мінімальних зарплат, а це 111 690 гривень.

Начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області Андрій Кобільник рекомендує роботодавцям, які використовують найману працю без належного оформлення трудових відносин забезпечити виконання вимог трудового законодавства відповідно до Кодексу законів про працю України.

Також звернув увагу, що обов’язковою умовою правильного оформлення новоприйнятого найманого працівника є вчасне повідомлення про їх прийняття орган ДФС. Форма такого повідомлення затверджена постановою Кабміну від 17.06.2015р. №413.



Галицьке управління

ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник



Грицевич 297-31-89

