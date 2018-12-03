Чергову нелегальну АЗС виявлено співробітниками податкової міліції у м. Червонограді Львівської області Суспільство | 23-11-2018, 14:45 0 321





20 листопада 2018 року, під час планових заходів по операції „Акциз 2018”, а також на виконання спільного наказу про створення міжвідомчої робочої групи щодо протидії нелегальній діяльності автозаправних станцій, співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Львівській області, виявили у м.Червонограді АЗС, на якій здійснювалась реалізація не облікованих підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів, нафтопродуктів) сумнівного походження без відповідних дозвільних документів.

Складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП («Порушення порядку провадження господарської діяльності»). Описано автозаправний комплекс орієнтовною вартістю 150 тис.грн., дизельне паливо, яке зберігалось в резервуарі в кількості близько 10 тон, орієнтовною вартістю 300 тис.грн.

Матеріали адміністративного правопорушення скеровано у Червоноградський міський суд Львівської області для розгляду та прийняття рішення.



