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Сотні мігрантів штурмували кордон Мексики і США
|Суспільство | 26-11-2018, 05:35
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|Мінімум 500 осіб з каравану мігрантів, який прибув до мексиканського міста Тихуана, здійснили спробу штурму загороджувальних споруд на кордоні Мексики і США.
Про це повідомила американський міністр внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен, пише DW.
Заворушенням передувала мирна демонстрація біженців, пізніше кілька сотень її учасників відокремилися від ходи і прорвалися до загороджень. У їх числі були жінки і діти.
При цьому мексиканська поліція не змогла стримати натиск натовпу. За словами Нільсен, в співробітників Митно-прикордонної служби США полетіли підручні предмети, у відповідь був застосований сльозогінний газ.
Пізніше активісти руху Cosecha, що виступає на підтримку мігрантів, виступили з твердженням, що через застосування газу загинула маленька дівчинка. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.
Тим часом в міністерстві внутрішніх справ Мексики вже заявили, що депортують близько 500 осіб, які "незаконно" і "із застосуванням сили" намагалися перетнути кордон з США.
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