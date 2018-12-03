Львівська залізниця звертає увагу пасажирів на тимчасові зміни в графіку руху приміських поїздів Суспільство | 26-11-2018, 09:05 0 126





У зв’язку з виконанням колійних ремонтних робіт на дільниці Кам’яниця Волинська–Здолбунів 26 листопада цього року поїзд №6092 Львів–Здолбунів курсуватиме лише до ст. Дубно. Зворотно він слідуватиме за розкладом поїзда №6095 і відправлятиметься зі ст. Дубно о 14:21 год.



Крім того, у зв’язку з виконанням робіт із реконструкції непарної горловини ст. Дубно поїзд №6092 сполученням Львів–Здолбунів курсуватиме лише до ст. Дубно 27, 28, 29, 30 листопада та 1, 2, 3 грудня цього року. Зворотно у вказані дні він курсуватиме за розкладом поїзда №6095 і відправлятиметься зі ст. Дубно о 14:02, Кам’яниця 14:09-14:28, далі – за діючим розкладом.

У вказані дні на дільниці Дубно–Здолбунів не курсуватиме також поїзд №6381\6382, а розклад руху поїзда №6091 сполученням Здолбунiв Пас.–Львів зазнає тимчасових змін. Зі ст. Здолбунiв Пас. він вирушатиме о 03:00, Миколи Приходька 03:06-03:07, Глинськ Загура 03:13-03:14, Ульбарів 03:18-03:19, Квітневе 03:22-03:23, Озеряни 03:27-03:28, Заруддя 03:33-03:34, Мокрів 03:37-03:38, Мирогоща 03:44-03:45, Дубно 03:52-03:53, Кам'яниця Волин. 03:59-04:02, Підлужжя 04:05-04:06, Птича 04:10-04:11, Верба 04:15-04:16, Турки 04:20-04:21, Рудня-Почаївська 04:26-04:31, Гаї Ситенські 04:37-04:38, Михайлівка 04:42-04:43, пл.58 км 04:48-04:49, Радивилiв 04:56-05:21, Броди 05:30-05:32, далі – за діючим розкладом.

Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху цих поїздів під час планування поїздок на вказаний період.

