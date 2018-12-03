Рух через 7 пунктів пропуску на державному кордоні залишається ускладненим Суспільство | 26-11-2018, 13:12 0 104



У даний час на державному кордоні рух через 7 пунктів пропуску залишатися ускладненим. Зокрема обмеженим рух є через пункти пропуску «Устилуг», «Рава-Руська», «Ягодин», «Шегині» та «Краківець», що на кордоні з Польщею, та «Малий Березний» - на кордоні зі Словаччиною, і «Тиса», що на українсько-угорському кордоні.

Як повідомлялося сьогодні зранку, до цього було заблоковано більше 10 пунктів пропуску на державному кордоні. Однак на деяких напрямках учасники акцій розблокували під’їзні шляхи.

Наразі на цих напрямках нормалізується рух через державний кордон та здійснюються заходи прикордонного контролю й пропуску через державний кордон учасників міжнародного руху.

Для недопущення провокацій безпосередньо на державному кордоні в готовності до дій продовжують перебувати додаткові сили Держприкордонслужба. Поінформовано суміжні сторони для завчасного інформування подорожуючих.

Крім того, в місцях скупчення учасників акцій, аби знизити рівень напруги, та забезпечити публічну безпеку й не допустити будь-яких провокацій працює поліція діалогу та перебувають співробітники Нацполіції.

Державна прикордонна служба України звертається до всіх подорожуючих громадян та учасників міжнародного руху врахувати цю інформацію під час вибору маршруту подорожі.



