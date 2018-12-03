Щодо оформлення транспортних засобів в режимі транзит Суспільство | 26-11-2018, 13:13 0 121





З урахуванням змін, внесених Законом України від 08.11.2018 № 2612-VIII «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України» (далі – Закон № 2612-VIII) до статті 381 Митного кодексу України, громадяни-резиденти, перетинаючи кордон транспортними засобами особистого користування, що перебувають на іноземній реєстрації, у митному режимі транзиту, зобов’язані внести грошову заставу в розмірі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких транспортних засобів на митну територію України з метою вільного обігу.

До суми застави входить:

⁃ ввізне мито, обчислене за ставкою 10% від вартості транспортного засобу;

⁃ акцизний податок за ставками, визначеними Податковим кодексом України з урахуванням змін, внесених Законом України від 08.11.2018 № 2611-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів»;

⁃ податок на додану вартість, обчислений за ставкою 20% від вартості транспортного засобу з урахуванням сплаченого ввізного мита та акцизного податку.

Після вивезення транспортного засобу у встановлений строк громадянин має право на повернення внесеної грошової застави після звернення до митниці з поданням таких документів:

⁃ акта про вивезення транспортного засобу за межі митного території України, складеного у пункті пропуску при вивезенні т/з;

⁃ другого примірника квитанції МД-1, за якою внесена грошова застава;

⁃ копії платіжних документів про внесення сум застави.

Львівська митниця ДФС інформує, що з початком дії Закону № 2612-VIII ніхто з громадян не звертався до працівників митниці з метою оформлення застави. Водночас є механізм внесення та повернення застави, і митники готові здійснювати митне оформлення таких транспортних засобів.

